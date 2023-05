Spazio cloud a vita: come risparmiare 100 euro all'anno per 2 TB

Acquistare uno spazio di cloud storage a vita, invece che attivare il più tradizionale abbonamento, è una soluzione sempre più diffusa e garantisce la possibilità di ottenere un notevole risparmio nel lungo periodo. Superato il costo iniziale, questo meccanismo consente di azzerare le spese per il cloud, con notevoli vantaggi, soprattutto per chi ha bisogno di tanti GB di spazio. Con le offerte di pCloud, ad esempio, è possibile acquistare uno spazio cloud a vita scegliendo tra 500 GB, 2 TB e 10 TB la soluzione più adatta alle proprie necessità. Tutte le proposte di pCloud sono accessibili direttamente online, tramite il sito ufficiale:

Spazio cloud a vita: per 2 TB il risparmio è di almeno 100 euro all’anno

Confrontando il piano di 2 TB ” vita” di pCloud con le proposte in abbonamento per accedere ad uno spazio analogo è facile evidenziare l’enorme risparmio garantito dalle soluzioni di cloud storage “life time”. Prendiamo, ad esempio, il confronto tra pCloud e Google One:

2 TB a vita su pCloud costano 399 euro una tantum, con possibilità di pagare in 3 rate mensili grazie a PayPal

costano con possibilità di pagare in 3 rate mensili grazie a PayPal 2 TB con Google One costano 99,99 euro all’anno

Di conseguenza:

nei primi quattro anni si spenderà la stessa cifra

dal quinto anno, invece, con il cloud storage a vita si registrerà un risparmio considerevole; nel caso in esempio, chi ha scelto pCloud registrerà un risparmio di 100 euro all’anno (nell’ipotesi che non ci siano aumenti di canone per Google One nel corso dei prossimi anni)

Da notare che pCloud propone diversi piani:

500 GB a 199 euro

2 TB a 399 euro

10 TB a 1.190 euro

In aggiunta, è possibile acquistare spazio cloud aggiuntivo in caso di necessità. Tutte le proposte di pCloud sono accessibili tramite il sito ufficiale.

Il servizio di cloud storage a vita di pCloud presenta anche soluzioni per clienti business, con offerte riservate alle aziende che hanno bisogno di piani di storage in cloud, oltre che piani familiari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.