Spazio cloud a vita: con pCloud hai fino a 2 TB al 65% di sconto

Se sei alla ricerca della soluzione definitiva per il tuo spazio di archiviazione online, pCloud – uno dei leader nel settore del cloud storage – ha lanciato un’offerta imperdibile: uno sconto del 65% sui piani a vita per gli spazi da 500 GB e 2 TB. Questa promozione è un’opportunità unica per accedere a un servizio di archiviazione cloud di alta qualità a un prezzo davvero conveniente.

Questi i piani disponibili in offerta con pagamento unico, ovvero senza abbonamenti né costi aggiuntivi extra:

Premium 500 GB a soli 199 euro invece di 299 euro

invece di 299 euro Premium Plus 2 TB a soli 399 euro invece di 599 euro

Perché scegliere pCloud?

pCloud offre molto più di un semplice spazio di archiviazione cloud: è una soluzione completa che unisce sicurezza, funzionalità avanzate e facilità d’uso. Ecco alcune delle caratteristiche incluse in tutti i piani:

Collaborazione: facilita il lavoro di squadra grazie alla condivisione di link e richieste di file. Invita gli utenti alle tue cartelle condivise e ottieni statistiche dettagliate sui tuoi link; Sicurezza: protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES garantiscono la massima sicurezza per i tuoi file; Accesso e sincronizzazione: gestisci i tuoi file ovunque tu sia con l’accesso selettivo offline e la sincronizzazione automatica su più dispositivi; Media e usabilità: goditi un’esperienza multimediale senza limiti grazie al video player incorporato, lo streaming video e l’audio player con playlist Gestione file: pCloud semplifica la gestione dei tuoi file con funzioni avanzate come le versioni dei file, il recupero dei dati e l’anteprima dei documenti online.

La piattaforma include, inoltre, una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati. Il pagamento, inoltre, è criptato con un grado di sicurezza 256-bit SSL, garantendo transazioni sicure e protette. Puoi ottenere i piani a vita pCloud con uno sconto del 65% direttamente sulla pagina ufficiale della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.