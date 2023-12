Spazio cloud senza abbonamento, c'è pCloud: 65% di sconto su tutto

pCloud, uno dei principali provider di servizi cloud, ti offre l’opportunità per acquistare uno spazio cloud a vita con uno sconto del 65%. Approfittare di questa offerta non solo garantisce una soluzione di archiviazione affidabile, ma anche un risparmio significativo, dal momento che non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento.

Due gli affari principali proposti da pCloud: il piano Premium da 500 GB disponibile a soli 199 euro e il piano Premium Plus da 2 TB, a 399 euro. Entrambe le offerte prevedono un pagamento unico, garantendo accesso a vita a un ampio spazio di archiviazione cloud senza ulteriori costi ricorrenti.

Oltre al cloud: le funzionalità avanzate di pCloud

Oltre alla generosa quantità di spazio di archiviazione, pCloud offre una serie di funzionalità avanzate che migliorano notevolmente l’esperienza dell’utente. Tra queste, la collaborazione semplificata con altri utenti – anche se non registrati al servizio – attraverso la condivisione di link (di cui potrai controllare anche le statistiche) e la possibilità di invitare a partecipare nelle cartelle condivise.

La sicurezza è una priorità assoluta per pCloud. Tutti i file sono protetti da crittografia TLS/SSL e crittografia 256-bit AES, con la presenza di cinque copie dei file su server diversi per garantire massima affidabilità. Ma anche la flessibilità è importante. Per questo la piattaforma offre funzionalità come il caricamento automatico delle fotografie in galleria e l’estensione dell’HDD del tuo pc attraverso pCloud Drive. Tutti i file caricati, inoltre, sono sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi, così potrai accedervi quando e dove vuoi.

La piattaforma pCloud non si limita all’archiviazione, ma offre anche un player incorporato per lo streaming video e audio con tanto di playlist e gestione dei file completa, che include funzionalità come il caricamento remoto, il recupero dati e delle versioni file, ma anche di eseguire il backup da piattaforme esterne (come DropBox, Facebook e Google Photos).

pCloud è così sicuro della qualità del suo servizio che offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. Se per qualsiasi motivo non dovessi essere completamente soddisfatto, pCloud ti rimborserà integralmente senza domande.

Puoi approfittare dello sconto del 65% messo a disposizione da pCloud semplicemente collegandoti alla pagina della promozione. I piani, ricordiamo, sono a vita e senza alcun abbonamento né costo nascosto, mentre i prezzi partono da soli 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.