Spazio cloud senza sorprese: fino a 15 TB a prezzo fisso con Aruba

Con Smart Storage di Aruba è possibile accedere allo spazio cloud di cui si ha bisogno, con un’offerta in grado di adattarsi alle proprie necessità e a varie tipologie di progetti.

Il servizio in questione viene offerto con piani a prezzo fisso, senza alcuna complessità e, quindi, senza la necessità di dover fare i conti con costi legati al consumo.

Scegliendo uno dei piani Smart Storage, infatti, è possibile accedere a fino a 15 TB di spazio con traffico illimitato e la possibilità di effettuare Snapshot (sia manuali che automatici) per il ripristino dei dati.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito di Aruba Cloud, premendo sul box qui di sotto, andando poi a scegliere il piano desiderato.

Le offerte di Aruba

Aruba Cloud propone i seguenti piani di storage:

Smart Storage 1 TB con un costo di 4,6 euro + IVA al mese e 20 snapshot

con un costo di Smart Storage 5 TB con un costo di 21,8 euro + IVA al mese e 40 snapshot

con un costo di Smart Storage 10 TB con un costo di 43,3 euro + IVA al mese e 60 snapshot

con un costo di Smart Storage 15 TB con un costo di 64,8 euro + IVA al mese e 80 snapshot

È previsto un costo aggiuntivo se si ha la necessità di effettuare una replica su un altro host. In base al piano scelto, il costo di replica va da 1,3 a 19,5 euro + IVA al mese.

Le soluzioni Smart Storage di Aruba Cloud possono rappresentare la soluzione giusta per vari casi d’uso, da backup al trasferimento dei documenti fino all’archiviazione sicura e alla creazione di repository per i software di recupero dati.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per attivare il piano desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Aruba, tramite il box qui di sotto.