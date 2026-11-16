Parte il Black Friday di pCloud: fino al 62% di sconto su tutti i servizi lifetime

pCloud ha lanciato le offerte del Black Friday 2026 con una promo “lifetime” 3 in 1 con un bundle che include spazio cloud e l’accesso ai servizi pCloud Pass e pCloud Encryption.

Contestualmente, sono in sconto anche i piani di storage in cloud, sempre con modalità “a vita” e senza abbonamento, che permettono di ottenere fino a 10 TB di spazio di archiviazione.

Tutte le promo possono essere attivate tramite il sito ufficiale di pCloud, beneficiando di 14 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte del Black Friday di pCloud

Tra le promo disponibili c’è lo sconto del 62% sul piano lifetime 3 in 1 che include:

3 TB in cloud

pCloud Pass , il password manager multi-piattaforma con la possibilità di sfruttare la protezione della crittografia e varie funzionalità aggiuntive, come il generatore di password sicure e la condivisione protetta delle chiavi d’accesso

, il password manager multi-piattaforma con la possibilità di sfruttare la protezione della crittografia e varie funzionalità aggiuntive, come il generatore di password sicure e la condivisione protetta delle chiavi d’accesso pCloud Encryption, il tool per proteggere i file più sensibili con crittografia zero-knowledge lato client

In alternativa, gli utenti interessati alle proposte di pCloud hanno la possibilità di attivare un piano di cloud stoarge a vita, scegliendo tra queste opzioni:

500 GB in sconto a 159 euro

in sconto a 2 TB in sconto a 379 euro

in sconto a 10 TB in sconto a 1.099 euro

Lo spazio cloud può essere utilizzato dall’utente in vari modi, anche impostando backup automatici dai propri dispositivi. I dati saranno accessibili tramite le app di pCloud per tutti i principali sistemi operativi.

Gli sconti arrivano al 61%. Tutte le proposte di pCloud sono disponibili senza costi ricorrenti. Una volta effettuato l’acquisto iniziale, quindi, è possibile beneficiare di un accesso “a vita” al servizio attivato, senza alcun canone richiesto.

Le promo in corso sono valide per il periodo del Black Friday 2026 e includono sempre 14 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di puntare su pCloud. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.