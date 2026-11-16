 Parte il Black Friday di pCloud: fino al 62% di sconto su tutti i servizi lifetime
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Parte il Black Friday di pCloud: fino al 62% di sconto su tutti i servizi lifetime

Prendono il via le offerte del Black Friday 2026 di pCloud, con tanti sconti sui piani cloud e sui servizi pCloud Pass ed Encryption.
Parte il Black Friday di pCloud: fino al 62% di sconto su tutti i servizi lifetime
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Prendono il via le offerte del Black Friday 2026 di pCloud, con tanti sconti sui piani cloud e sui servizi pCloud Pass ed Encryption.
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pCloud ha lanciato le offerte del  Black Friday 2026 con una promo “lifetime” 3 in 1 con un bundle che include spazio cloud e l’accesso ai servizi pCloud Pass e pCloud Encryption.

Contestualmente, sono in sconto anche i piani di storage in cloud, sempre con modalità “a vita” e senza abbonamento, che permettono di ottenere fino a 10 TB di spazio di archiviazione.

Tutte le promo possono essere attivate tramite il sito ufficiale di pCloud, beneficiando di 14 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte del Black Friday di pCloud

Tra le promo disponibili c’è lo sconto del 62% sul piano lifetime 3 in 1 che include:

  • 3 TB in cloud
  • pCloud Pass, il password manager multi-piattaforma con la possibilità di sfruttare la protezione della crittografia e varie funzionalità aggiuntive, come il generatore di password sicure e la condivisione protetta delle chiavi d’accesso
  • pCloud Encryption, il tool per proteggere i file più sensibili con crittografia zero-knowledge lato client

In alternativa, gli utenti interessati alle proposte di pCloud hanno la possibilità di attivare un piano di cloud stoarge a vita, scegliendo tra queste opzioni:

  • 500 GB in sconto a 159 euro
  • 2 TB in sconto a 379 euro
  • 10 TB in sconto a 1.099 euro

Lo spazio cloud può essere utilizzato dall’utente in vari modi, anche impostando backup automatici dai propri dispositivi. I dati saranno accessibili tramite le app di pCloud per tutti i principali sistemi operativi.

Gli sconti arrivano al 61%. Tutte le proposte di pCloud sono disponibili senza costi ricorrenti. Una volta effettuato l’acquisto iniziale, quindi, è possibile beneficiare di un accesso “a vita” al servizio attivato, senza alcun canone richiesto.

Le promo in corso sono valide per il periodo del Black Friday 2026 e includono sempre 14 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi  utenti che scelgono di puntare su pCloud. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Pubblicato il 16 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
16 nov 2026
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