Cloud Senza Abbonamento Internxt: Piani a Vita all'85% di sconto oggi

Se stai cercando uno spazio cloud senza abbonamento ti consigliamo i piani a vita di Internxt, oggi in offerta speciale all’85% di sconto! Non sarai più schiavo di un canone mensile o annuale da pagare per sempre per archiviare i tuoi file nella nuvola. Grazie a queste soluzioni paghi una volta sola e basta. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando?
Rivendicando il tuo sconto speciale oggi stesso ottieni un cloud storage sicuro a un prezzo inferiore rispetto alle soluzioni offerte sul mercato. Potrai così accedere alla pluripremiata suite per la privacy di Internxt con cloud storage crittografato post-quantico e molto altro ancora. Infatti, ogni piano a vita integra funzionalità esclusive che rendono il tuo acquisto ancora più vantaggioso e imperdibile.
Piani a Vita Internxt: il cloud senza abbonamento
Acquista il tuo piano a vita Internxt in offerta speciale all’85% di sconto grazie alla promozione attualmente attiva per le soluzioni cloud senza abbonamento. Tutte includono, oltre allo spazio d’archiviazione offerto, anche un potente sistema antivirus e una VPN crittografata per assicurarti protezione e privacy in qualsiasi momento. Tutto in un unico acquisto.
- Essential
- 1TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- VPN crittografata
- Antivirus
- Premium
- 2TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Meet
- Ultimate
- 5TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- Foto
- Supporto CLI e WebDav
- Supporto NAS e Rclone
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Meet