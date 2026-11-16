70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba

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Servizi Hosting e Domini di Aruba al 70% di sconto
Vediamo quindi i servizi Hosting e Domini di Aruba più acquistati che sono al 70% di sconto con il codice promozionale BLACKHOSTING26.
- Dominio con email a soli 0,30€ il 1° anno
- 1 dominio
- Swite – Social Website
- Pannello per gestione DNS
- Redirect verso altro sito
- Pannello di controllo dominio
- 5 Caselle email da 1 GB (POP3/IMAP)
- IMAP
- Antivirus e antispam
- Webmail
- Hosting Windows Easy a soli 2,97€ il 1° anno
- 1 dominio con certificato SSL DV incluso
- Spazio web e traffico illimitati
- 5 caselle email da 1 GB
- Aruba SuperSite a soli 5,37€ il 1° anno
- Dominio con certificato SSL sempre incluso
- Ai Agent per generazione sito
- Chatbot AI (assistente virtuale)
- Centinaia di template professionali
- 5 caselle email personalizzate
- 200 crediti inclusi per strumenti a consumo
- 20 utenze
- Hosting Gestito per WordPress a soli 4,47€ il 1° anno
- 1 dominio sempre incluso
- Per siti fino a 50.000 visitatori mensili
- 5 caselle email da 1 GB
- 1 DB MySql con Backup
- Aggiornamenti automatici verificati
- AI Assistant
- HiSpeed Cache
- CDN
- Ambiente di staging
- Trasferimento sito gratuito
- Assistenza clienti 24/7
- Aruba Drive a soli 7,50€ il 1° anno
- 1 utenza
- Spazio illimitato
- Priority traffic fino a 8 GB al giorno