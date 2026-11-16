 70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba
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70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba

Approfitta subito del 70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba per alleggerire i costi della tua presenza online sul web.
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Cosa aspetti? Approfitta subito del 70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba per alleggerire i costi della tua presenza online sul web. Questa offerta la trovi solo online e puoi scegliere liberamente quali servizi attivare tra quelli disponibili. Ricordati però di applicare l’extra sconto del 70% anche sui prodotti già scontati inserendo il codice promozionale BLACKHOSTING26.

Hosting e Domini Aruba a -70%

Le migliori offerte per creare il tuo sito web, registrare un dominio o attivare la tua email professionali sono già qui. Non dovrai aspettare il momento giusto perché ci sei già davanti. Inserendo il coupon BLACKHOSTING26 otterrai il 70% di sconto su tutti i prodotti, anche quelli che sono già in promozione, ottenendo in quest’ultimo caso un doppio risparmio. Sbrigati e sfrutta il Black Month Hosting e Domini.

Servizi Hosting e Domini di Aruba al 70% di sconto

Vediamo quindi i servizi Hosting e Domini di Aruba più acquistati che sono al 70% di sconto con il codice promozionale BLACKHOSTING26.

  • Dominio con email a soli 0,30€ il 1° anno
    • 1 dominio
    • Swite – Social Website
    • Pannello per gestione DNS
    • Redirect verso altro sito
    • Pannello di controllo dominio
    • 5 Caselle email da 1 GB (POP3/IMAP)
    • IMAP
    • Antivirus e antispam
    • Webmail
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  • Hosting Windows Easy a soli 2,97€ il 1° anno
    • 1 dominio con certificato SSL DV incluso
    • Spazio web e traffico illimitati
    • 5 caselle email da 1 GB
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  • Aruba SuperSite a soli 5,37€ il 1° anno
    • Dominio con certificato SSL sempre incluso
    • Ai Agent per generazione sito
    • Chatbot AI (assistente virtuale)
    • Centinaia di template professionali
    • 5 caselle email personalizzate
    • 200 crediti inclusi per strumenti a consumo
    • 20 utenze
Hosting e Domini Aruba a -70%
  • Hosting Gestito per WordPress a soli 4,47€ il 1° anno
    • 1 dominio sempre incluso
    • Per siti fino a 50.000 visitatori mensili
    • 5 caselle email da 1 GB
    • 1 DB MySql con Backup
    • Aggiornamenti automatici verificati
    • AI Assistant
    • HiSpeed Cache
    • CDN
    • Ambiente di staging
    • Trasferimento sito gratuito
    • Assistenza clienti 24/7
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  • Aruba Drive a soli 7,50€ il 1° anno
    • 1 utenza
    • Spazio illimitato
    • Priority traffic fino a 8 GB al giorno
Hosting e Domini Aruba a -70%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 nov 2026
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