70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini di Aruba

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Servizi Hosting e Domini di Aruba al 70% di sconto

Vediamo quindi i servizi Hosting e Domini di Aruba più acquistati che sono al 70% di sconto con il codice promozionale BLACKHOSTING26.

Dominio con email a soli 0,30€ il 1° anno 1 dominio Swite – Social Website Pannello per gestione DNS Redirect verso altro sito Pannello di controllo dominio 5 Caselle email da 1 GB (POP3/IMAP) IMAP Antivirus e antispam Webmail

a soli 0,30€ il 1° anno

Hosting Windows Easy a soli 2,97€ il 1° anno 1 dominio con certificato SSL DV incluso Spazio web e traffico illimitati 5 caselle email da 1 GB

a soli 2,97€ il 1° anno

Aruba SuperSite a soli 5,37€ il 1° anno Dominio con certificato SSL sempre incluso Ai Agent per generazione sito Chatbot AI (assistente virtuale) Centinaia di template professionali 5 caselle email personalizzate 200 crediti inclusi per strumenti a consumo 20 utenze

a soli 5,37€ il 1° anno

Hosting Gestito per WordPress a soli 4,47€ il 1° anno 1 dominio sempre incluso Per siti fino a 50.000 visitatori mensili 5 caselle email da 1 GB 1 DB MySql con Backup Aggiornamenti automatici verificati AI Assistant HiSpeed Cache CDN Ambiente di staging Trasferimento sito gratuito Assistenza clienti 24/7

a soli 4,47€ il 1° anno

Aruba Drive a soli 7,50€ il 1° anno 1 utenza Spazio illimitato Priority traffic fino a 8 GB al giorno

a soli 7,50€ il 1° anno