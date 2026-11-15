Euro-Office: disponibile l'app per Windows, macOS e Linux

Come anticipato circa due mesi fa, Nextcloud ha annunciato la disponibilità di Euro-Office per desktop. A differenza della prima versione che richiede una complessa configurazione o l’accesso online, l’app per Windows, macOS e Linux funziona offline (ma ci sono funzionalità opzionali di collaborazione).

Nuova alternativa ai software Microsoft

Il recente problema tecnico che ha impedito l’accesso a Microsoft 365 dimostra la necessità di ridurre la dipendenza da un singolo provider. L’alternativa più popolare è senza dubbio LibreOffice. Esistono altre suite di produttività, tra cui ONLYOFFICE. Euro-Office è in pratica un fork di quest’ultima.

Oltre a Nextcloud ci sono altre 12 organizzazioni europee che supportano lo sviluppo di Euro-Office con l’obiettivo comune della sovranità digitale. In realtà esistono due app desktop. Nextcloud Office Desktop è quella con build firmate, repository dei pacchetti e supporto professionale (a pagamento), mentre Euro-Office ha build non firmate per i test. Le versioni offline per Windows, macOS e Linux si chiamano Desktop Editors.

Nextcloud Office Desktop è ovviamente gratuita e open source (il codice sorgente si trova su GitHub). Sono disponibili editor per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e PDF. Sono supportati sia i formati di Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX) che quelli open (ODT, ODS, ODP) usati da LibreOffice.

L’installazione locale permette di lavorare senza connessione Internet, usare i font presenti sul computer e firmare digitalmente i documenti (serve un certificato). Eventualmente è possibile effettuare il collegamento a Nextcloud Hub per la collaborazione in tempo reale. L’app desktop può essere installata sui computer Windows con processori x64 e arm, sui Mac con chip Apple e sulle distribuzioni Linux che supportano i pacchetti .deb e .rpm.