Spazio e velocità fino a 500MB/s in soli 3mm con questo SSD portatile in offerta

Se sei alla ricerca di un buon SSD portatile, compatto e soprattutto economico, abbiamo un’ottima offerta da suggerirti. Si tratta del Netac Portable SSD ZSlim, un’unità dalle dimensioni decisamente contenute e ottime prestazioni, proposta oggi da Amazon ad un prezzo imperdibile. Va sottolineato che si tratta di un’offerta a tempo disponibile solo per poche ore, o fino ad esaurimento scorte, per cui non possiamo garantirne la disponibilità al momento della lettura.

SSD portatile Netac Portable SSD ZSlim: caratteristiche tecniche

La proposta di Netac è senza dubbio una delle più compatte presenti sul mercato con una larghezza inferiore ai 3cm per soli 3mm di spessore. Il box è realizzato completamente in alluminio, materiale che agevola la dissipazione del calore. Inoltre, possiede una struttura antiurto che permette al disco di resistere ad urti e cadute senza subire danni. Si tratta quindi di uno strumento estremamente versatile e pratico, ideale per avere sempre con sé i propri dati, con un ingombro poco superiore ad una chiavetta USB. Tuttavia, a differenza di quest’ultima, otteniamo una capacità nettamente maggiore così come le prestazioni.

Le velocità offerte, infatti, raggiungono i 500MB/s in lettura e 400MB/s in scrittura. L’interfaccia utilizzata è la USB 3.2 Gen 2 Type-C, in grado di offrire un bandwidth di ben 10Gbps. Inutile dire che per fruire delle prestazioni massime offerte dal disco, è indispensabile avere una porta che supporti tale specifica. Per quanto riguarda la compatibilità, il disco può essere utilizzato su Windows, Mac e perfino Android tramite adattatore OTG. Buona anche la dotazione che include una pratica custodia in pelle sintetica che semplifica il trasporto proteggendo il disco da eventuali danni. In sostanza un ottimo alleato ideale per qualsiasi utilizzo, perfetto da avere sempre in borsa o nello zaino.

Grazie ad un’offerta lampo è possibile acquistare l’SSD su Amazon a soli 36,54 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.