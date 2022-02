Spazio ILLIMITATO su telefono e non solo: chiavetta USB MAGICA

Sei interessato ad avere uno spazio infinito sul tuo smartphone? Non devi pagare il cloud ogni mese soprattutto quando hai a portata di mano questa chiavetta USB stratosferica che da una parte colleghi come fai al solito e dall’altra la connetti direttamente al telefono. Come? Grazie al connettore Type C che ti svolta la giornata.

Disponibile a prezzo irrisorio, con soli 12,59€ te la porti a casa e risolvi un dramma. Le spedizioni ovviamente sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Chiavetta USB senza mezzi termini: la colleghi ovunque vuoi

Avevi mai pensato che fosse possibile connettere una chiavetta a uno smartphone? Grazie alla tecnologia OTG è possibile e ti svolta la vita. Ti basta inserirla dove di solito attacchi il cavo di alimentazione ed il gioco è fatto.

Con 128 GB di spazio a tua completa disposizione puoi trasferire foto, video, documenti e alleggerire la memoria del tuo smartphone o tablet senza scendere a compromessi e senza dover rinunciare a nulla. Comodissima perché dall’altra parte ha anche un classico connettore USB, la usi anche su TV, computer, stereo, laptop e così via.

Piccola ma essenziale per tenere la tua vita tecnologica in ordine. Praticamente un 2 in 1 che ti torna sempre utile e che utilizzi come il pane quotidiano senza dover pagare abbonamenti per archiviazioni online che non sai mai come sfruttare al massimo.

Acquista subito questo prodottino magico approfittando del doppio sconto su Amazon: in questo modo la paghi soltanto 12,59€ ma ricordati di spuntare il coupon in pagina. Con Prime attivo sul tuo account non solo non paghi neanche un euro in più per riceverla, ma in appena uno o due giorni la vedi arrivare a casa. I servizi sono garantiti su tutto il territorio italiano.