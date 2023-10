Speaker Bluetooth Anker Soundcore 3: MEGA sconto del 29%

Se stai cercando un altoparlante Bluetooth potente e ricco di funzionalità, l’Anker Soundcore 3 è la scelta perfetta. E con l’eccezionale sconto del 29% offerto durante la festa delle offerte Prime su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 39,99 euro.

Speaker Bluetooth Anker Soundcore 3: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Soundcore 3 è la sua tecnologia driver aggiornata. Dotato di due driver con diaframmi in titanio puro al 100%, questo altoparlante estende gli acuti fino a 40 kHz, offrendo un audio cristallino e riducendo al minimo la distorsione. Ma le sorprese non finiscono qui. I doppi radiatori passivi e la tecnologia BassUp lavorano in tandem per pompare bassi potenti e profondi in tempo reale, anche a volumi bassi. Con un audio stereo da 16 W, la tua musica si trasforma in un’esperienza coinvolgente, sia che tu sia in casa che all’aperto.

La lunga durata della batteria è un altro punto forte di Soundcore 3. Con un’incredibile autonomia di 24 ore, puoi goderti fino a 480 brani con una singola ricarica. È l’ideale per le giornate fuori casa o per i viaggi durante il weekend, senza preoccuparti mai di rimanere senza musica.

Inoltre, Soundcore 3 è progettato per resistere all’acqua con una certificazione IPX7. Puoi portarlo sotto la doccia, in piscina o usarlo in una giornata di pioggia senza alcun problema. La custodia impermeabile IPX7 proteggerà il tuo altoparlante da qualsiasi imprevisto, permettendoti di divertirti senza preoccupazioni.

E se vuoi personalizzare la tua esperienza di ascolto, l’app dedicata ti consente di regolare le impostazioni dell’equalizzatore o scegliere tra diverse preimpostazioni audio come Soundcore Signature, Treble Boost, Balanced e Voice.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Acquista subito l’Anker Soundcore 3 su Amazon e trasforma ogni momento in un’esperienza musicale straordinaria. La promozione è per un tempo limitato, quindi affrettati prima che sia troppo tardi e fallo tuo al prezzo speciale di soli 39,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

