Speaker Bluetooth JBL GO 3: il ritorno al suo MINIMO STORICO (solo 29€)

Se siete degli amanti della musica e volete portarla con voi ovunque vogliamo consigliarvi l’acquisto dello splendido speaker Bluetooth JBL GO 3 oggi in promozione su Amazon. Il suo prezzo di listino di 44,99 euro scende fino a quota 29,99 euro grazie allo sconto del 33%. Si tratta del ritorno al suo minimo storico pertanto dovreste affrettarvi perché non è detto che ci sia una terza volta.

Speaker Bluetooth JBL GO 3: caratteristiche principali

I prodotti del marchio JBL non hanno bisogno di presentazioni, ma questo merita senz’altro di essere approfondito. Si tratta di uno speaker piccolissimo, ma compatto, robusto e potente. Grazie all’incredibile JBL Pro Sound avrete dei bassi corposi che rendono il JBL Go 3 è il diffusore Bluetooth da portare sempre con voi per riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal vostro smartphone o tablet.

Grazie alla sua resistenza all’acqua, alla polvere e agli urti, con certificazione IPX67, non dovrete preoccuparvi di nulla. Portatelo al mare o in montagna, in piscina o sotto la doccia. Presenta anche dei pratici comandi sulla parte laterale, per gestire i volumi e mettere in pausa i brani musicali. È poi dotato di una batteria in grado di durare per 5 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Siamo davanti a un’occasione imperdibile e a questo prezzo bisogna solo fare in fretta prima che terminino le scorte. Quindi cosa state aspettando, andate immediatamente su Amazon e acquistate lo speaker JBL GO 3 a soli 29,99 euro invece che 44,99 euro. Se completate l’ordine ora lo riceverete a casa in tempi rapidissimi e senza costi aggiuntivi grazie al servizio Amazon Prime.

