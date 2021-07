Speaker Bluetooth JBL impermeabile a soli 25 euro

Se vuoi portare la tua musica ovunque questa estate, vogliamo proporti uno degli accessori più apprezzati di sempre per il rapporto qualità/prezzo, nella sua seconda versione. Stiamo parlando del JBL GO 2, un piccolo speaker waterproof estremamente compatto e potente, proposto da Amazon a soli 25 euro nella sua variante blu.

Cassa Bluetooth portatile e impermeabile JBL GO 2: caratteristiche tecniche

Il JBL GO 2 è sicuramente una delle casse portatili di maggior successo, non solo per il prezzo contenuto rispetto all’offerta. La qualità dell’audio, segno distintivo dell’azienda, la funzionalità e soprattutto la versatilità, hanno reso questo accessorio uno dei più venduti di sempre. L’altoparlante da 3W offre alti e medi chiari e cristallini, mentre i bassi seppur non stupefacenti, aggiungono grande profondità e risultano molto buoni. Comodi i comandi integrati posti nella parte alta che permettono di gestire le tracce ed il volume senza intervenire su smartphone o tablet. Come accennato all’inizio, inoltre, il design è molto compatto rendendolo estremamente semplice da trasportare.

Naturalmente una delle feature più rilevanti però è senza dubbio la certificazione IPX7. Questa garantisce la protezione da acqua e polvere, rendendolo un accessorio ideale per ogni ambiente. Che tu voglia portarlo al prato per un pic-nic, al mare o in piscina, il JBL GO 2 ti garantirà l’ascolto della tua musica preferita in totale sicurezza. Non manca inoltre un comodo microfono integrato con cancellazione del rumore che permette di effettuare chiamate in vivavoce con una buona qualità di cattura per chi ascolta. Chiude la dotazione un comodo ingresso aux da 3,5mm che permette di collegare qualsiasi dispositivo dotato di jack.

La variante blu, grazie alle offerte del giorno, viene proposta da Amazon a soli 25 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.