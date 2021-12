Speaker Bluetooth RETRO: una vera genialata di stile

Con un'apparenza estremamente simpatica questo speaker Bluetooth secondo me è proprio imbattibile. Non solo suona una meraviglia ma crea un pezzo di arredamento più unico che raro.

Dai, è praticamente impossibile guardarlo e non pensare “ma che carino!” se poi ti dico che è persino in offerta su Amazon, secondo me l'acquisto facile ci scappa subito. Grazie al ribasso del 32% te lo porti a casa con appena 67,49€ con un risparmio che supera i trenta euro. Che stai aspettando?

Speaker Bluetooth: unico nel suo genere

Ha una dimensione non tanto ridotta ma nella sua semplicità è veramente particolare. Con integrato un display LED da 16×16 pixel, questo speaker Bluetooth non potrà non emozionarti.

Diciamo che limitarlo alla riproduzione di contenuti audio è un po' sbagliato dal momento che al suo interno integra molte più funzioni. Io te ne svelo qualcuna ma non perdere l'occasione di leggere nella loro interezza le sue possibilità. In particolar modo è anche una sveglia, una tastiera RGB, una radio online e molto altro ancora.

Allora che fai, non lo acquisti? Approfitta subito del ribasso e fai tuo questo speaker Bluetooth su Amazon a soli 67,49€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con Prime.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.