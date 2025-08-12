 Speaker Bluetooth Sony 16h di batteria, suono al TOP e prezzo stracciato
Speaker Bluetooth Sony 16h di batteria, suono al TOP e prezzo stracciato

Questo Speaker Bluetooth Sony è geniale perché ha 16 ore di autonomia, una potenza straordinaria e design ultra portatile.
Questo Speaker Bluetooth Sony è geniale perché ha 16 ore di autonomia, una potenza straordinaria e design ultra portatile.

Rendi le giornate estive ancora più divertenti con questo Speaker Bluetooth di Sony. È il modello SRS-XB100  ed è disponibile in diversi colori. Piccolo, portatile e soprattutto potente per avere un suono così eccellente da rimanere stupiti. Non solo ha tanta autonomia ma è una forza della natura. Per questo motivo lo devi acquistare ora che su Amazon è disponibile con uno sconto del 40%. Portalo subito a casa con soli 38,99 euro invece di 64,90 euro e non ci pensare un momento in più.

Il Sony SRS-XB100  è un magnifico speaker Bluetooth. Per questa fascia di prezzo, è il migliore visto che offre la qualità del brand che sì, è una certezza da non sottovalutare. Il suo design è strato studiato a puntino per risultare comodo e pratico. Non solo lo puoi appendere ovunque grazie al suo laccetto integrato ma visto che ha una base piatta, puoi appoggiarlo anche su una superficie senza difficoltà. Piccolo e leggero, non scende a compromessi con la qualità grazie a materiali praticamente indistruttibili e soprattutto alla sua resistenza sia ad acqua che polvere. 

38,99 64,90€ -40%
Connettilo al tuo smartphone o a qualunque altro dispositivi sfruttando il Bluetooth, il quale offre connessioni stabili e a bassa latenza. Con altoparlanti potenti il suono è pieno e ben equilibrato senza, ovviamente, peccare in termini di bassi. In altre parole metti play sulla tua playlist preferita e ti godi il suono per come è stato pensato dai tuoi artisti preferito. C’è anche il microfono integrato così nel caso puoi rispondere alle chiamate in vivavoce e non doverlo scollegare. Portalo sempre con te perché 16 ore di autonomia non sono affatto poche.

A soli 38,99 euro su Amazon, il magico speaker Bluetooth Sony SRS-XB100 diventa tuo con uno sconto del 40%. Acquistalo in una colorazione che ti piace e fallo tuo.

Paola Carioti
12 ago 2025
