Speaker per PC e laptop eleganti e potenti: offerta lampo!

Siete alla ricerca di comodi speaker piccoli, potenti ed economici per il vostro laptop o PC desktop? Ecco a voi un'interessante doppia promozione su Amazon riguardante gli altoparlanti Sanyun SW102 che passano, solo per poche ore, da 37,99 euro a soli 17,99 euro. Infatti, allo sconto del 45% sul prezzo di listino si aggiunge un ulteriore sconto del 10% tramite coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Speaker per PC e laptop Sanyun: caratteristiche principali

Questi altoparlanti spiccano per avere una costruzione composta da materiali metallici e plastici di alta qualità che forniscono un suono stabile e corposo. Luce ad anello a LED sulla base rende l'altoparlante classico e alla moda, mostrando la bellezza della curva in metallo. L'alimentazione digitale a bassa tensione con una potenza massima di 5Wx2 garantisce un suono chiaro, brillante, morbido e denso.

Gli altoparlanti garantiscono un suono stereo a 2.0 canali che può essere ottenuto fino a 1 metro di distanza tra le due unità e l'ascoltatore. La connettività è garantita sia tramite jack AUX da 3,5mm che tramite cavo USB. Tutto questo, in definitiva, può essere vostro in meno di 48 ore lavorative al prezzo di soli 17,99 euro invece dei consueti 37,99 euro. Non dimenticate, però, di selezionare l'apposito coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello.