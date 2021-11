Speciale Cyber Week: tutti i prodotti Ashampoo scontati fino al 91%

Tempo di super saldi per Ashampoo, azienda di software tedesca: con gli sconti speciali dedicati alla Cyber Week potrai infatti risparmiare fino al 91% su tutti i prodotti sviluppati dall'azienda. Fotografia, intrattenimento, produttività, ottimizzazione, sicurezza e video: queste sono tutte le categorie fra cui potrai scegliere. Diamo un'occhiata ai migliori deal per ogni categoria.

Fotografia

Per la categoria fotografia ti consigliamo di non lasciarti scappare Ashampoo Photo Recovery, che crolla di prezzo a solo 3,49 euro invece di 39,99. Lo scopo del software è quello di recuperare tutte le immagini cancellate per errore oppure in seguito ad un danneggiamento, da qualsiasi unità – che siano chiavette USB o schede di memoria. Altra bomba è Ashampoo Photo Commander 16, in offerta all'84% di sconto a soli 7,99 euro. Si tratta di una soluzione completa per visualizzare, modificare e organizzare le tue foto.

Intrattenimento

Se sei appassionato di musica, non puoi lasciarti scappare Ashampoo Music Studio 8 che è scontato a soli 9,99 euro invece di 39,99. Ashampoo Music Studio 8 è un di editing musicale di punta per le tue canzoni e i tuoi file audio. Segnaliamo anche MAGIX Video Easy per chi è invece appassionato di video making: lo sconto del 40% porta il prezzo a soli 29,99 euro. MAGIX Video Easy permette a tutta la famiglia di modificare i video perché è veloce e facilissimo da usare. Si tratta di un'offerta Ashampoo eclusiva, che ti permetterà di pagarlo soltanto una volta e averlo tuo per sempre senza sottoscrivere alcun abbonamento.

Ottimizzazione

Avere un PC pulito e performante è un must. Fra gli sconti ci sono anche due programmi utili allo scopo, entrambi a 9,99 euro: Ashampoo WinOptimizer 19 e Ashampoo Driver Updater. Il primo, come si evince dal nome, consente di ottimizzare il sistema, avviando una pulizia approfondita e una diagnosi sullo stato di salute; il secondo, invece, rileva e trova i driver migliori per il tuo computer e li installa al posto tuo.

Produttività

Cerchi un'alternativa a MS Office? Prova Ashampoo Office 8, in offerta a 14,99 euro. Ashampoo Office 8 ti consente di creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni più velocemente che mai. Un altro programma curioso è Ashampoo Home Design 6, per l'occasione scontato a 9,99 euro. Si tratta di un software di home design in 3D: ti consente di pianificare, progettare e visitare virtualmente la tua futura casa sul tuo PC con grande facilità e stile.

Sicurezza

La sicurezza non è mai troppa. Fra i top del di questa categoria segnaliamo Ashampoo Uninstaller 11 e WebCam Guard. Ashampoo Uninstaller 11 è in offerta al 37% di sconto, ovvero 24,99 euro, e ti consente di rimuovere i software indesiderati fino all'ultimo byte, con la sicurezza di avere sempre un PC pulito e veloce. WebCam Guard, invece, è in sconto a 9,99 ed il suo scopo è quello di proteggere la privacy impedendo a malintenzionati di prendere il controllo della nostra WebCam, con il rischio di venire truffati.

Video

Infine, per la sezione video, ti consigliamo Ashampoo Slideshow Studio HD 4 a soli 7,99 euro. Il software ti consente di realizzare filmati e presentazioni in velocità con modelli ed effetti di transizione e sonori. Altro deal è Ashampoo Video Optimizer Pro 2 a 19,99 euro, utile programma in grado di stabilizzare i video mossi, ottimizzare i colori e i contrasti e migliorare la nitidezza delle immagini con un semplice clic.

Queste sono soltanto alcune delle incredibili offerte che Ashampoo ha riservato ai suoi utenti. Puoi dare un'occhiata a tutto il ventaglio di sconti accedendo direttamente alla pagina con tutte le offerte e navigando fra tutte le categorie proposte.