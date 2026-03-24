 La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5
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La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5

Approfitta di questa occasione di Amazon per portarti a casa il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a un ottimo prezzo.
La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5
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Se stai cercando di acquistare un Notebook senza dover fare spese folli, ma nemmeno ritrovarti con un portatile che non vale niente, dai un’occhiata a questa fantastica occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Lenovo IdeaPad Slim 3 a 599 euro, invece che 629 euro.

Con lo sconto del 5% risparmi 30 euro sul totale ed è un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico. Per ciò che offre è davvero un’ottima opportunità. Avrai per le mani un computer portatile potente e maneggevole che si adatta in modo pratico alle tue esigenze.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: spesa minima per un ottimo Notebook

Sicuramente per avere un computer portatile come il Lenovo IdeaPad Slim 3 dovresti spendere molto di più e dunque a questa cifra è da prendere all’istante. Monta infatti il potente processore Intel Core i5-13420H di 10a generazione supportato da ben 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e garantiscono performance eccellenti. C’è un lettore per scheda SD, una porta HDMI 1.4, una porta USB Type-A e una porta USB Type-C.

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Troviamo poi il sistema operativo Windows 11 Home e un SSD da 512 GB per archiviare tranquillamente tutto ciò che desideri senza problemi e anche per un’accensione veloce. Ha uno schermo bello grande con un display da 15,3 pollici, una cornice sottile antiriflesso e ha una bassa emissione di luce blu. La tastiera ha un layout compatto con tastierino numerico e un touchpad fluido e sensibile. Possiede una webcam integrata ad alta risoluzione e due speaker con Dolby Audio. Pesa solo 1,59 grammi e ha uno spessore di 17,9 mm.

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La promozione è sicuramente destinata a durare poco quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 a 599 euro, invece che 629 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 24 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 mar 2026
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