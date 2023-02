Come vedere Spezia-Juventus in streaming

Spezia-Juventus è la sfida tra bianconeri nella giornata 23 di Serie A. In campo allo stadio Alberto Picco (lo stadio più piccolo del campionato) dalle ore 18:00 di domenica 19 febbraio, le due squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per i rispettivi percorsi nel torneo: i padroni di casa per allontanare la zona retrocessione alle loro spalle, gli ospiti per continuare a risalire la classifica dopo la pesante penalizzazione subita.

Spezia-Juventus: guarda la partita in streaming

I tifosi e gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico affidato a Marco Parolo.

Il favore dei pronostici pende inevitabilmente dalla parte della Vecchia Signora, ma l’impegno infrasettimanale di Europa League contro il Nantes potrebbe farsi sentire nelle gambe. In classifica, gli Aquilotti sono al momento quartultimi con 19 punti, due sole lunghezze davanti al Verona. Nono posto invece per gli uomini di Allegri, a 29 punti come Monza e Bologna.

Momento delicato per i padroni di casa, reduci dall’esonero dell’allenatore Gotti. Queste le probabili formazioni che vedremo in campo al fischio d’inizio.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolau, Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca, Gyasi, Nzola;

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

