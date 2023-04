Come vedere Spezia-Lazio in streaming (Serie A)

Spezia-Lazio in campo per la giornata 30 di Serie A, nella cornice dello stadio Alberto Picco della città ligure, alle ore 20:45 di venerdì 14 aprile e con la possibilità di vederla in diretta streaming. Una sfida che sulla carta sembra già decisa, ma la seconda forza del campionato è impegnata in una trasferta dall’esito non scontato.

Serie A: guarda Spezia-Lazio in streaming

I bianconeri sono infatti quartultimi in classifica e costretti a guardarsi le spalle per non essere risucchiati dalla zona retrocessione (nelle ultime due gare hanno collezionato altrettanti pareggi). Situazione ben diversa per i biancocelesti, secondi in solitaria dietro la capolista Napoli e cinque lunghezza davanti alla prima inseguitrice, la Roma.

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita scegliendo tra due opzioni: lo streaming su DAZN oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano.

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Semplici e Sarri, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Spezia (4-2-3-1): Dragowski, Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Maldini, Zurkowski, Nzola;

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Come vedere la partita dall’estero

Chi vuol guardare Spezia-Lazio dall’estero con telecronaca in italiano, lo può fare senza problemi grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Il consiglio, ad ogni modo, è quello di prestare particolare attenzione al fattore sicurezza se la connessione avviene mediante reti potenzialmente esposte come quelle aperte, pubbliche o condivise, ad esempio negli alberghi.

Per garantire un’adeguata protezione a dati e privacy durante le attività online, streaming compreso, è possibile affidarsi a una soluzione dedicata. Quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), di tipo all-in-one, include tutto ciò che serve: una Virtual Private Network con server in tutto il mondo da selezionare liberamente, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio per il backup crittografato sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.