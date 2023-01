Come vedere Spezia-Roma in streaming

Spezia-Roma è il match valido per la giornata 19 del campionato che mette di fronte gli aquilotti e i giallorossi. I padroni di casa sono alla ricerca di risultati positivi, fondamentali per tenere lontana la zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono rimanere agganciati alle posizioni per la qualificazione alle competizioni europee. Va in scena allo stadio Alberto Picco l’ultima di andata della Serie A, giunta al giro di boa, con il fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di domenica 22 gennaio. La direzione è affidata all’arbitro Simone Sozza.

Spezia-Roma: guarda la partita in streaming

Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato, considerando come i bianconeri abbiano conquistato la maggior parte dei punti proprio di fronte al proprio pubblico, grazie a prestazioni convincenti in grado di mettere in difficoltà anche le big. Chi lo desidera, ha la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è a cura di Riccardo Mancini, affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

La classifica vede lo Spezia in quindicesima posizione con 18 punti, gli stessi della Salernitana, mentre la Roma è settima a 34 punti, come Atalanta e Roma, che la precedono però grazie a una migliore differenza reti.

Queste le probabili formazioni che Gotti e Mourinho dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Spezia: Dragowski, Amian, Kiwior, Caldara, Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca, Gyasi, Nzola;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham.

