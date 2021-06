SPID europeo: proposta della Commissione

La Commissione europea ha annunciato la proposta relativa alla creazione di una identità digitale europea per tutti i cittadini che permetterà di accedere più facilmente a vari servizi pubblici e privati. Il portafoglio (wallet) consentirà di conservare sullo smartphone gli strumenti di pagamento, la patente di guida, il titolo di studio e altri documenti. Si tratta in pratica di una versione avanzata dello SPID utilizzabile in tutti i paesi europei.

Identità digitale europea

La Commissione spiega che l'identità digitale europea, disponibile a cittadini, residenti e imprese, verrà utilizzata per l'identificazione e la conferma di alcune informazioni personali, potrà essere sfruttata per servizi pubblici e privati (online e offline) e sarà accessibile tramite un portafoglio digitale installato sullo smartphone.

L'identità digitale europea sarà basate sulle identità digitali nazionali (come lo SPID italiano), ne miglioreranno l'efficacia e ne estenderanno i benefici al settore privato. Il portafoglio digitale consentirà alle persone di scegliere cosa condividere con terzi e di tenere traccia di tale condivisione.

Questo sono alcuni esempi di utilizzo dell'identità digitale europea:

accesso ai servizi pubblici (ad esempio richiedere un certificato di nascita o segnalare un cambio di indirizzo)

aprire un conto in banca

presentare la dichiarazione dei redditi

iscriversi a un'università, nel proprio paese o in un altro stato membro

conservare una ricetta medica utilizzabile ovunque in Europa

dimostrare la propria età

noleggiare un'automobile usando una patente di guida digitale

fare il check-in in albergo

La Commissione europea invita gli stati membri a predisporre un pacchetto di strumenti comuni entro settembre 2022 e avviare immediatamente i necessari lavori preparatori. Parallelamente al processo legislativo, la Commissione lavorerà con gli stati membri e il settore privato agli aspetti tecnici dell'identità digitale europea.

La Vicepresidente Margrethe Vestager ha dichiarato: