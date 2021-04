SPID, è un successo: raggiunta quota 20 milioni

Se per troppi anni ci si è detti che SPID era un fallimento per l’incapacità di spingere su questo fronte e di far penetrare il Sistema Pubblico di Identità Digitale tra gli italiani, ora è il momento di festeggiare l’ennesimo traguardo conseguito: lo SPID ha superato le 20 milioni di identità, con un tasso di crescita praticamente triplicato e ben 14 milioni di nuove identità aperte solo nell’ultimo anno (il sistema superava quota 10 milioni nel settembre 2020).

Con il rilascio delle identità aumenta anche l’uso. Nel 2020 sono state 144 milioni le autenticazioni ai servizi online di siti e app pubbliche. Solamente nei primi tre mesi del 2021 SPID è già stato utilizzato più di 100 milioni di volte.