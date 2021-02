Bonus Vacanze prorogato: si ottiene tramite app IO

Sono 1.885.802 i Bonus Vacanze generati nei mesi passati, ma sono soltanto 760.953 quelli giù utilizzati. Gran parte del credito maturato con l’iniziativa ideata nel 2020, insomma, resta ad oggi ancora da spendere: se si considera che il controvalore è pari a circa 830 milioni di euro, è chiaro come in ballo ci sia ancora mezzo miliardo di euro da poter reimmettere in circolo sul mercato della ricettività. Ecco perché in queste ore ha fatto un passo ulteriore la proposta di prorogare il Bonus Vacanze fino a fine anno, consentendo così a tutti gli aventi diritto la possibilità di fruirne.

Bonus Vacanze, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021

La scadenza era precedentemente fissata al 30 giugno, escludendo così la totalità della stagione estiva 2021. Il precedente provvedimento, infatti, nasceva come reazione alla prima ondata pandemica, senza avere alcuna visibilità su quanto sarebbe accaduto in seguito. Il nuovo intervento normativo (un emendamento al Milleproroghe) proroga la scadenza al 31 dicembre, mantenendo fermo l’ammontare spendibile ed ogni altro limite definito dall’impostazione iniziale.

Il rilascio del bonus vacanze tramite app IO e SPID aveva fatto impennare per la prima volta i download dell’app nel 2020: oggi l’applicazione è sullo smartphone di oltre 10 milioni di italiani, i quali potranno così verificare se potersi avvalere del bonus quando finalmente la curva dei contagi sarà nuovamente sotto controllo e si potrà tornare a pensare a qualche momento di spensieratezza. Fin da oggi è necessario pertanto verificare di avere sul proprio smartphone l’ultima versione dell’app IO ed utilizzare la medesima non soltanto per verificare la propria partecipazione al progetto cashback, ma anche per effettuare i passaggi necessari per l’ottenimento del proprio bonus vacanze 2021.