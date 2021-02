L’app IO ha superato quota 10 milioni di download. L’aggiornamento odierno, infatti, segna quota 10.011.642, il 65% dei quali su piattaforma Android ed il 35% su dispositivi iOS. L’applicazione sviluppata e gestita da PagoPA supera dunque un obiettivo importantissimo e non certo immaginabile soltanto un anno fa. Nel 2020, però, proprio l’app è diventata uno strumento di grande utilità per portare i cittadini verso una dimensione digitale facendosi veicolo esclusivo di servizi legati a doppio filo al periodo della pandemia.

App IO: ecco come è arrivata a 10 milioni di download

La corsa dell’app IO verso i 10 milioni di download è iniziata nel mese di giugno con l’annuncio dei Bonus Vacanza, il cui ottenimento sarebbe passato esclusivamente tramite IO e tramite SPID. La domanda è andata poi calando fino a tornare nel mese di novembre a numeri minimi, salvo impennare nuovamente a dicembre con l’avvento del cashback. In quella fase gli italiani hanno anzi messo a dura prova i server con una raffica di download e registrazioni in rapida sequenza, facendo letteralmente impennare le statistiche per un paio di settimane. La curva è poi tornata a salire sensibilmente con l’inizio di febbraio, probabilmente a seguito dell’avvio della Lotteria degli Scontrini.

Il percorso è dunque segnato da tappe precise e dense di significato:



L’aumento non è soltanto formale: a partire da dicembre, infatti, il numero di login giornalieri con SPID e CIE è passato da poche migliaia al giorno ad una media di 250 mila proprio in virtù dell’effettivo utilizzo dei servizi erogati.

I numeri dell’app IO

Complessivamente lungo questo percorso l’app IO ha fatto registrare con questi primi 10 milioni di cittadini:

1.885.802 bonus vacanza erogati (760.953 già utilizzati)

(760.953 già utilizzati) 7.569.994 aderenti al cashback

220.581,677 transazioni elaborate su 13.440.169 strumenti di pagamento attivati

Procedendo di questo passo, entro pochi giorni avverrà un ulteriore sorpasso simbolico, ossia il superamento di quei 10,3 milioni di download che ha fatto registrare l’app Immuni. Tra le due non c’è nesso alcuno, hanno funzioni differenti, ma per certi versi hanno rappresentato lo Yin e lo Yang della risposta digitale alla pandemia. Al termine di questa annata, Immuni ne esce sostanzialmente fuori dai giochi nonostante molte potenzialità, l’app IO ne esce invece fortemente rafforzata sebbene le potenzialità fossero già in essere ben prima della pandemia.

Il rimescolamento delle carte ha dato a IO uno slancio speciale, che dovrà ora trovare seguito nella moltiplicazione ulteriore dei servizi e nell’aumento delle pubbliche amministrazioni aderenti: Lotteria e Cashback potranno trattenere gli utenti per alcuni mesi, ma nel frattempo il Paese dovrà dimostrare di saper fare la differenza caricando di utilità questo strumento affinché 10 milioni non siano un vuoto punto di arrivo, ma un ricco punto di partenza.

Come scaricare l’app IO

L’app IO può essere utilizzata sia su Android che su iOS ed è del tutto gratuita:

L’accesso all’app può avvenire sia utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), sia la Carta di Identità Elettronica (CIE).