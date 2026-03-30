SPID: registrazioni sospese per un gestore, incidente di sicurezza

Nei giorni scorsi, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato una breve comunicazione tecnica relativa all’indisponibilità dello SPID gestito dalla società Etna Hitech S.C.p.A., riportiamo di seguito il messaggio.

Il gestore Etna Hitech S.C.p.A. ha comunicato ieri all’Agenzia per l’Italia Digitale che l’autenticazione SPID dei propri utenti risulta indisponibile, con conseguente impossibilità di accesso ai servizi digitali tramite questo sistema.

Incidente di sicurezza per lo SPID EtnaID

Il motivo è da ricercare in un incidente di sicurezza non meglio precisato e che ha coinvolto un partner esterno.

Il gestore ha indicato che, dalle prime analisi, il disservizio risulta legato a un incidente di sicurezza che ha coinvolto un proprio partner, precisando che allo stato attuale non emergono evidenze di compromissione diretta dei sistemi EtnaID.

L’avviso si conclude con Al momento sono in corso ulteriori verifiche . Da allora non ci sono più stati aggiornamenti. Abbiamo inviato un’email a EHT che gestisce il servizio, chiedendo di saperne di più. Allegheremo un’eventuale risposta dell’azienda a questo articolo.

I suoi profili social non fanno alcun riferimento al problema: l’ultimo post su X risale al settembre 2024 e su Facebook al dicembre 2025. Tuttavia, dando un’occhiata alla pagina del supporto sul sito ufficiale si legge quanto segue.

Gentile utente, le nuove richieste di registrazione per SPID ETNAID sono momentaneamente sospese. Il servizio è regolare per tutti i nostri clienti attivi. Ci scusiamo per il disagio.

EtnaID sembra dunque aver ripreso a funzionare regolarmente per chi è già in possesso delle credenziali, ma non è possibile effettuare una nuova registrazione. Lo stop ha forse a che vedere con l’incidente di sicurezza rilevato nei giorni scorsi?

Ricordiamo che ETH è uno degli identity provider che stanno ancora fornendo SPID con un’opzione del tutto gratuita, senza richiedere la sottoscrizione di un abbonamento annuale. L’elenco completo e aggiornato è consultabile nell’articolo dedicato.