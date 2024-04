Spider-Man 2 per PS5: sconto ESCLUSIVO del 31% su Amazon

La città di New York è sotto assedio e ha bisogno dei suoi eroi più che mai. In Spider-Man 2 per PS5, ritroverai Peter Parker e Miles Morales, pronti a tuffarsi nell’azione con una forza rinnovata e un nuovo set di ali di ragnatela. Inoltre oggi, questo fantastico titolo, è in mega sconto del 31% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 54,99 euro, anziché 79,99 euro.

Spider-Man 2 per PS5: un affare che non puoi lasciarti sfuggire

Esplora la vastità di questa metropoli iconica, saltando tra i grattacieli e balzando da un palazzo all’altro con la grazia e l’agilità di un vero supereroe. Con la capacità di passare senza soluzione di continuità tra due personaggi leggendari, vivrai un’avventura unica, scoprendo le loro storie personali e affrontando sfide che metteranno alla prova la tua destrezza e il tuo coraggio.

Goditi la potenza della console PlayStation 5 con caricamenti super rapidi per passare da un personaggio all’altro nella città senza tempi morti, per spostarti con i Viaggi Rapidi e usando anche le Ali di ragnatela per esplorare più velocemente che mai la New York della Marvel.

Nuove ambientazioni cittadine, piene di vita e belle da scoprire come i quartieri del Queens e Brooklyn, trasformano questa New York della Marvel in una città spettacolare da visitare in ogni angolo.

Ma non abbassare la guardia, perché Venom è in agguato, pronto a seminare il terrore e la distruzione in ogni angolo della città. È ora di alzarsi e combattere per la giustizia, riunendo le tue abilità e alleandoti con altri eroi per fermare questa minaccia prima che sia troppo tardi.

Approfitta subito del mega sconto del 31% su Amazon, che l’avventura di Spider-Man 2 per PS5 è più accessibile che mai. Prendi il tuo controller e unisciti alla lotta per salvare New York, al prezzo competitivo di soli 54,99 euro, anziché 79,99 euro.