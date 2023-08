Spider-Man arriva su Disney+: 6 film da guardare subito in streaming

Grandissima novità per il catalogo di Disney+: da oggi, infatti, il franchise di Spider-Man è disponibile sulla piattaforma di streaming. Per gli utenti del servizio, quindi, c’è la possibilità di guardare i primi 6 i film “live action” di Spider-Man.

È disponibile la trilogia con Tobey Meguire oltre ai due The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e Spider-Man: Homecoming, il primo film in cui Peter Parker viene interpretato da Tom Holland. Ad arricchire il catalogo del franchise ci sono anche una serie di contenuti animati dedicati a Spider-Man.

C’è, quindi, la possibilità di una vera e propria maratona. Per accedere ai contenuti basta attivare un abbonamento a Disney+ con un costo di 8,99 euro al mese. C’è anche la possibilità di puntare sull’abbonamento annuale da 89,99 euro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Spider-Man arriva su Disney+: i primi 6 i film disponibili in streaming

A partire da oggi, è possibile guardare in streaming su Disney+ i seguenti film:

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro (2014)

Spider-Man: Homecoming (2017)

C’è tutto il materiale, quindi, per una vera e propria maratona che permetterà agli appassionati di guardare (o più probabilmente) riguardare alcuni film che hanno fatto la storia del genere supereroistico.

Per guardare i film di Spider-Man su Disney+ non ci sono tempi di attesa. Basta attivare l’abbonamento mensile da 8,99 euro, senza alcun vincolo, e iniziare subito la visione, da una delle app della piattaforma di streaming oppure direttamente via browser.

Per l’elenco completo dei contenuti dedicati al franchise di Spider-Man disponibili su Disney+ e per iniziare la visione in streaming dei nuovi film è possibile seguire il link qui di sotto. Per massimizzare il risparmio è anche possibile puntare sul piano annuale che, con un costo di 89,99 euro, consente di risparmiare due mesi di sottoscrizione. Ecco il link per accedere alla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.