Spionaggio via webcam: AVG blocca l'accesso

Tra le funzionalità di molti spyware c'è l'accesso alla webcam del PC o del notebook. Lo scopo principale dei malintenzionati è ovviamente spiare l'utente durante le sue attività giornaliere (anche quelle più intime). La soluzione drastica è coprire la lente con nastro adesivo. Quella consigliata è invece l'installazione di una soluzione di sicurezza che offre un'adeguata protezione, come AVG Internet Security.

AVG Internet Security blocca gli spioni

AVG Internet Security protegge fino a 10 dispositivi (Windows, macOS e Android), ma gli utenti possono sottoscrivere anche l'abbonamento alla versione per singolo PC o Mac. Una delle funzionalità più utili è proprio quella che impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam, garantendo la massima privacy. Il software rileva eventuali spyware e forza le app non attendibili a richiedere un'esplicita autorizzazione.

I malware “spioni" vengono anche intercettati prima del download attraverso l'analisi dei link presenti nelle pagine web, la scansione dei file e il blocco degli allegati alle email. L'antivirus individua ogni tipo di minaccia in tempo reale, sfruttando l'intelligenza artificiale e rilevando comportamenti sospetti da parte delle applicazioni.

Non manca un firewall che monitora il traffico di rete in entrata e uscita. Altri tool impediscono l'accesso alle password salvate nel browser, individuano siti fasulli (usati per rubare i dati bancari) e cancellano i dati sensibili in modo permanente.

L'abbonamento per il primo anno alla suite Internet Security (10 dispositivi) costa 59,99 euro (sconto del 33%). Chi desidera proteggere un solo PC o Mac spenderà invece 34,99 euro (sconto del 36%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico.