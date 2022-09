Per questo splendido powerbank 10000mAh ti bastano 25€ su Amazon

Se hai bisogno di un potente powerbank che ti permetta di ricaricare i tuoi dispositivi elettronici ovunque ti trovi, specie in caso di emergenza, approfitta di questa offerta Amazon.

Applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagare questo caricatore wireless soltanto 25 euro, praticamente metà prezzo rispetto l’originale. Spedito con Prime sarà a casa tua già domani se lo acquisti entro le prossime ore, ovviamente se disponi di un abbonamento.

Powerbank 10000mAh: versatile e anche wireless

Questo powerbank da 10000mAh supporta la ricarica rapida wireless da 5, 7, 10 e massimo 18W: ti basta posizionare il telefono o il dispositivo compatibile con questa tecnologia al centro del pad del caricatore per iniziare subito la ricarica. Con la doppia leva di supporto puoi comunque continuare ad utilizzarlo se sei poggiato ad una superficie.

Naturalmente puoi sfruttare anche un metodo più tradizionale sfruttando la porta USB integrata per una pratica ricarica via cavo. Facile da portare in giro con un design leggero e portatile da 240 grammi, puoi tenerlo con te o in tasca senza che risulti particolarmente ingombrante.

Universale con una vasta gamma di dispositivi elettronici è il compagno ideale specialmente se sai che stai per affrontare una lunga giornata fuori. Applicando il coupon che trovi in pagina lo paghi solo 25 euro: un’offerta da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.