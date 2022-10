Split Tunneling VPN, cos'è e come funziona

La maggior parte dei provider VPN obbliga gli utenti ad instradare tutto il traffico attraverso la propria rete crittografata, rendendo così impossibile l’accesso online mantenendo parzialmente il proprio indirizzo IP locale. Esiste però una funzionalità, limitata ad alcune piattaforme, che permette di “dividere” il traffico Internet tra locale e VPN: questa opzione prende il nome di “split tunneling”. Scopriamo nel dettaglio come funziona, insieme al team di Private Internet Access.

Che cos’è lo split tunneling e come funziona?

Come abbiamo anticipato, questa funzionalità permette di instradare simultaneamente una parte del proprio traffico attraverso il tunnel crittografato messo a disposizione dalla VPN, mentre l’altra parte attraverso la propria rete “normale”. In poche parole, lo split tunneling divide il tuo traffico in:

crittografato : la VPN crittografa la connessione e la reindirizza attraverso i suoi server sicuri per una maggiore privacy e sicurezza

: la VPN crittografa la connessione e la reindirizza attraverso i suoi server sicuri per una maggiore privacy e sicurezza regolare: la VPN non crittografa il tuo traffico, perciò devi fare affidamento sulla rete messa a disposizione dal tuo ISP

E l’inverse split tunneling?

Private Internet Access, a differenza degli altri servizi VPN, offre una funzionalità davvero particolare: si tratta dell’inverse split tunneling. Se quello standard instrada tutto il traffico online attraverso la VPN escludendo determinati siti web oppure app, quello inverso esegue proprio l’opposto: puoi selezionare singolarmente per quale sito o app utilizzare la VPN.

Perché scegliere Private Internet Access

Private Internet Access è un servizio 100% open source e trasparente, dagli alti standard di sicurezza. I suoi utenti possono infatti contare su una rigorosa politica no-log, oltre a protocolli d’avanguardia come OpenVPN e WireGuard che garantiscono performance e sicurezza. Tra i vantaggi offerti da PIA ci sono un’ampia rete di server distribuiti in 84 Stati con larghezza di banda e velocità senza limiti, Ad Block per proteggerti da tracker e malware, split tunneling avanzat, kill switch e opzioni di pagamento anonimo, scanner per data breach e opzioni per criptare i file.

Ogni account Private Internet Access permette l’accesso fino a 10 dispositivi e supporta i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Android, iOS e alcune estensioni browser. Oltre 15 milioni di utenti si sono affidati alla sicurezza e la serietà di PIA: grazie alla promozione in corso, a cui puoi accedere tramite questo link, risparmia fino l’81% di sconto sull’acquisto di un abbonamento biennale. Il prezzo finale sarà di soli 1,99 euro all’anno, più 2 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.