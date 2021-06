Splitter HDMI: prezzo d'occasione per 1 settimana?

A dirlo non è Amazon: a dirlo è l'esperienza. Così come successo nei mesi scorsi, infatti, gli splitter HDMI firmati PWAY sono disponibili a prezzo ribassato sul marketplace da poche ore. Lo sconto è pari al 15%, esattamente come successo da marzo a oggi con parentesi durante puntualmente una settimana. Se lo schema dovesse ripetersi, insomma, l'occasione è appena cominciata: gli splitter, in grado di moltiplicare il segnale video su più canali, hanno appena iniziato la loro finestra di opportunità e chi arriva rapidamente potrà approfittarne.

Splitter HDMI

Gli splitter HDMI consentono di portare un segnale tv in tutta la casa, moltiplicando lo stesso su più ambienti. Pur dislocando il decoder Sky o una console da gioco in un solo punto della casa, insomma, sarà come averli ovunque grazie ad uno splitter che distribuisce il segnale attraverso una serie di cavi RJ-45 (ethernet, almeno cat.6).

Lo splitter si fa carico anche di portare il segnale IR del telecomando, consentendo dunque anche il controllo remoto della fonte, con segnale a piena definizione ovunque.

Tre i modelli disponibili:

Amazon non indica scadenze per l'offerta in atto: se ipotizziamo la durata di una settimana è per mero affidamento a quanto accaduto nel recente passato. Il consiglio è quello di approfittarne il prima possibile.