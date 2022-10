Spoofing: cos'è? Ecco come difendersi

Tra le varie truffe che si possono trovare in rete, sicuramente una delle più insidiose riguarda le false identità. I criminali informatici utilizzano questo metodo per fingersi qualcun altro, come aziende rispettabili o persone note, per trarre in inganno l’utente che tende così a fidarsi. Questa tecnica si chiama “spoofing” (attenzione a non confonderla con il phishing) e in gergo tech indica proprio l’intrusione vera e propria simulando un’identità reale, attraverso e-mail contraffatte o indirizzi IP falsi. Il loro obiettivo? Guadagnare la nostra fiducia per convincerci a condividere le nostre informazioni personali o fare qualcosa per loro. Scopriamo, insieme agli esperti Avira, come proteggersi dagli attacchi spoofing.

Tipologie di spoofing

Le tecniche di spoofing non sono tutte uguali, anzi. Ecco le principali e più note.

Spoofing dell’ID chiamata . Può capitare di ricevere una telefonata oppure un SMS (solitamente è l’opzione più diffusa) da un numero apparentemente attendibile, ma che in realtà può celare una truffa. È il caso di truffatori che si fingono istituti bancari o provider telefonici per raggirare gli utenti e rubare i loro dati.

. Può capitare di ricevere una telefonata oppure un SMS (solitamente è l’opzione più diffusa) da un numero apparentemente attendibile, ma che in realtà può celare una truffa. È il caso di truffatori che si fingono istituti bancari o provider telefonici per raggirare gli utenti e rubare i loro dati. Spoofing indirizzo e-mail . Proprio come telefonate e SMS, anche le e-mail possono nascondere la vera identità di un truffatore. In questi casi messaggi di posta apparentemente innocui e da mittenti che risultano affidabili, potrebbero nascondere potenziali link dannosi o allegati malware.

. Proprio come telefonate e SMS, anche le e-mail possono nascondere la vera identità di un truffatore. In questi casi messaggi di posta apparentemente innocui e da mittenti che risultano affidabili, potrebbero nascondere potenziali link dannosi o allegati malware. Spoofing dell’indirizzo IP . Questa tecnica non è rivolta agli utenti, bensì alle reti. I criminali informatici creano pacchetti di protocollo Internet o pacchetti IP con un indirizzo falsificato per impersonare un altro sistema informatico.

. Questa tecnica non è rivolta agli utenti, bensì alle reti. I criminali informatici creano pacchetti di protocollo Internet o pacchetti IP con un indirizzo falsificato per impersonare un altro sistema informatico. Spoofing DDoS. Nel mirino di questi attacchi ci sono principalmente le aziende: i malintenzionati sovraccaricano intenzionalmente le infrastrutture. Il risultato sono, per noi utenti, pagine internet non disponibili. Le aziende devono invece fare i conti con riscatti ed estorsioni di dati.

I software Antivirus proteggono dallo spoofing

Ogni dispositivo digitale, dallo smartphone al PC, dovrebbe avere un software antivirus. È fondamentale per la sicurezza dell’utente e della sua privacy. Tra i migliori per la protezione da spoofing, phising, ransomware, trojan, malware e virus c’è Avira Internet Security, che offre un sofisticato sistema di sicurezza e scansione vincitore – tra l’altro – anche di numerosi test indipendenti.

Non solo Avira Internet Security blocca automaticamente le minacce online in tempo reale, ma è anche in grado di impedire l’azione di annunci e web tracker, generare e salvare automaticamente password sicure e aggiornare autonomamente software e driver. Tutto racchiuso in un prezzo piccolissimo: 26,95 euro per il primo anno, limitato a un dispositivo. Uno sconto del 40% riservato ai nuovi utenti, accessibile attraverso questo link. In alternativa, i pacchetti disponibili (sempre in offerta) sono Avira Antivirus Pro a 20,95 euro e Avira Prima, la soluzione più completa, a 59,95 euro (invece di 99,95).

