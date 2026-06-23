Sport, GPS, monitoraggio avanzato: Garmin Forerunner 165 in offerta al Prime Day

Sei uno sportivo ed è un po’ che stai cercando una buona offerta per ottenere uno smartwatch di qualità senza dover spendere un capitale? Allora dai un’occhiata a questa ottima occasione che trovi al Prime Day 2026. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere del tuo carrello il Garmin Forerunner 165 a 179,54 euro, anziché 229,99 euro.

Un prezzo vicinissimo al minimo storico che non si vedeva da più di un anno su Amazon e che, grazie allo sconto del 22%, ti permette di risparmiare più di 50 euro sotto totale. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Garmin Forerunner 165: nessuno come lui

Sicuramente il prezzo del Garmin Forerunner 165, unito a un design accattivante e pratico e alle ottime funzionalità intelligenti, lo rendono uno dei migliori acquisti della categoria. Possiamo subito notare un display rotondo AMOLED da 1,2 pollici e cassa da 43 mm con pulsanti fisici e cinturino in morbido silicone. È perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole e potrai gestire i quadranti come desideri.

Potrai impostare degli obiettivi quotidiani con allenamenti personalizzabili e potrai avvalerti di 25 profili integrati che includono nuoto, cardio e ciclismo. Offre un monitoraggio avanzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che ti permette di pianificare la tua giornata al meglio e avere un feedback di come si comporta il tuo fisico. Puoi avvalerti anche dell’app dedicata scaricabile gratuitamente per gestire le varie funzioni, tra cui Garmin Coach che ti permette di pianificare allenamenti addattivi per la corsa. Senza dimenticare che garantisce un’autonomia in grado di arrivare fino a 11 giorni.

Questo è indubbiamente il migliore compagno per tenere traccia del tuo corpo in ogni momento. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 165 a 179,54 euro, anziché 229,99 euro. Tieni presente che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.