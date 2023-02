Come vedere Sporting Braga-Fiorentina in streaming

Sporting Braga-Fiorentina in campo per i playoff di Conference League, nella cornice portoghese dell’Estádio Municipal, con il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 23 febbraio. Non sarà un match semplice per i viola, che per proseguire nel torneo dovranno prima superare l’ostacolo di una squadra eliminata dall’Europa League. Il ritorno al Franchi è in programma per la prossima settimana, il 23 febbraio.

Guarda la partita Sporting Braga-Fiorentina in streaming

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca dell’incontro alla voce di Edoardo Testoni e il commento tecnico a quella di Manuel Pasqual.

Non risultano incroci in passato tra i due club: si tratterà dunque di una prima assoluta. I portoghesi sono terzi in classifica nel campionato nazionale, dietro alla capolista Benfica e al Porto. Quattordicesimo posto in Serie A, invece, per i toscani.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori, Artur Jorge e Italiano, all’ingresso in campo.

Sporting Braga (4-4-2): Matheus, Gomez, Tormena, Oliveira, Sequeira, Horta, Racic, Al Musrati, Medeiros, Vitinha, Ruiz;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi, Duncan, Amrabat, Ikoné, Bonaventura, Kouame, Jovic.

