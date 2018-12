Spotify: nel 2018 dominano Drake e Ariana Grande

8,2 miliardi di riproduzioni dall’inizio dell’anno: è con questi numeri che Spotify incorona Drake re assoluto della piattaforma, non solo per il 2018 che sta per chiudersi, ma di sempre. Nessuno mai aveva ottenuto un tale successo sul servizio di streaming. L’artista canadese aveva battuto la concorrenza anche nel 2015 e nel 2016, concedendosi un anno lontano dal gradino più alto del podio nel 2017 lasciandolo nelle mani di Ed Sheeran.

Spotify: regnano Drake e Ariana Grande

“Scorpion” è l’album più ascoltato e “God’s Plan” la canzone che più ha visto schiacciare il tasto Play: oltre 1 miliardo di volte. Ovviamente, entrambe sono firmate Drake. La Top 5 degli artisti di maggior successo sulla piattaforma include Post Malone, XXXTentacion, J Balvin e il già citato Ed Sheeran. Tra le artiste femminili quella di maggior successo risulta essere Ariana Grande (oltre 3 miliardi di riproduzioni), grazie anche al disco “Sweetener” e al singolo “Thank U, Next” (220 milioni di ascolti) che anticipa l’arrivo del prossimo album omonimo. Seguono Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift e Camila Cabella.

Dando un’occhiata al resto delle classifiche emerge in modo chiaro come l’hip-hop sia il genere più capace di attirare pubblico nel 2018, con la musica latina però in rapida crescita grazie all’attenzione riservata a nomi come J Balvin, Ozuna e Bad Bunny. Riportiamo di seguito le chart più rilevanti condivise oggi da Spotify.

Top 5 artisti

Drake; Post Malone; XXXTentacion; J Balvin; Ed Sheeran.

Top 5 artisti femminili

Ariana Grande; Dua Lipa; Cardi B; Taylor Swift; Camila Cabello.

Top 5 canzoni

God’s Plan (Drake); SAD! (XXXTentacion); rockstar (Post Malone feat. 21 Savage); Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign); In My Feelings (Drake).

Top 5 album

Scorpion (Drake); beerbongs & bentleys (Post Malone); ? (XXXTentacion); Dua Lipa (Dua Lipa); ÷ (Ed Sheeran).

Top 5 gruppi

Imagine Dragons; BTS; Maroon 5; Migos; Coldplay.

Top 5 generi emergenti

EMO rap; Lo-fi beats; Deep talent show; Ringtone; Brega funk.

Tutte le statistiche sono consultabili sulle pagine del blog ufficiale. Una in particolare interesserà chi, come il sottoscritto, ha ormai qualche primavera alle spalle: è quella relativa alle Top Throwback Songs, le hit che ritornano dal passato. In prima posizione il classico “Africa” dei Toto (1982), seguito da “Take on me” degli A-ha (1985) e da “Billie Jean” di Michael Jackson (1982). Gli anni ’80 non sono finiti.