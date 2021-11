Spotify: addio Car View, alternative cercasi

Gli utenti Spotify hanno ora un servizio in meno a cui poter attingere. Si tratta della modalità “Car View“, una versione dell'interfaccia pensata per garantire massima comodità di ascolto mentre si è alla guida. Senza avvisi, infatti, la modalità è stata rimossa, creando non poche difficoltà a chi si affidava a questo tipo di interazione per l'accesso ai propri streaming.

Spotify senza Car View: alternative cercasi

I motivi, tuttavia, non sono chiari, né è chiara la scelta di procedere in silenzio a questa decurtazione. L'unica spiegazione è stata fornita su un forum della community, dove su esplicita richiesta è stata fornita una lettura non perfettamente lineare. Il gruppo spiega di aver rimosso la funzione Car View non per togliere opportunità, ma per fornirne altre. Il post lascia intendere come la rimozione fosse necessaria per aprire la strada a soluzioni alternative, ma nel frattempo l'utenza resta sia senza alternative, sia senza servizio.

C'è chi malignamente risponde che se questo era un tentativo per spingere Car Thing, allora non sarà un successo. Car Thing è un device immaginato per portare in auto la musica in streaming anche laddove l'auto non è attrezzata per ospitare l'app (al momento solo USA). Chi già usava la modalità Car View dovrebbe dunque passare a questo nuovo device spendendo circa 80 dollari oppure, come suggerito da Spotify, utilizzare i comandi vocali per far partire la propria musica preferita.

Non una mossa particolarmente apprezzata né apprezzabile, insomma, che toglie opportunità laddove per molti questo servizio era utile sia per far passare il tempo che per guidare in piena sicurezza.