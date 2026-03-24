Spotify aumenta i prezzi 2026: 2 alternative più economiche

Il trend di Spotify continua ad essere quello di aumentare i costi dei propri abbonamenti. Dopo aver alzato di 1 euro il prezzo del piano Premium la scorsa estate, portandolo a 11,99€ al mese, la piattaforma ha annunciato un nuovo rincaro.

Per il momento non destinato agli utenti italiani, ma per quelli negli USA, Estonia e Lettonia. Tuttavia, è probabile che già nel corso dell’anno possano arrivare novità anche qui da noi sotto questo punto di vista. Per questo in molti hanno deciso di abbandonare Spotify e provare due delle alternative principali: Amazon Music e Apple Music.

Entrambe non hanno nulla da invidiare a Spotify e mettono a disposizione un periodo gratis per provarle: di seguito maggiori info.

Tutti i vantaggi di Amazon Music e Apple Music, le migliori alternative a Spotify

Innanzitutto entrambi i servizi costano meno di Spotify: 10,99€ al mese. E, come dicevamo, offrono la possibilità di una prova gratuita: 3 mesi (Amazon Music Unlimited) e 1 mese (Apple Music).

Sono tutte e due molto valide. Amazon Music Unlimited dà la possibilità di pescare tra più di 100 milioni di brani, ma al suo interno ci sono anche podcast, playlist e 1 audiolibro al mese. Per quanto riguarda la qualità di ascolto, c’è l’alta definizione con audio spaziale, Dolby Atmos e 360 Reality.

Apple Music non è da meno: il catalogo di brani è sempre sui 100 milioni, da poter ascoltare senza alcuna pubblicità. E poi ci sono contenuti esclusivi (come concerti e interviste), audio spaziale e la definizione lossless. A livello di qualità sonora, è la migliore.

Tornando alla prova gratuita, tutti i nuovi utenti che vogliono avere tre mesi gratis di Amazon Music devono iscriversi al servizio entro il 2 aprile. Se invece si vuole provare Apple Music, non ci sono scadenze e c’è la possibilità di estendere la prova gratuita fino a tre mesi se si acquista un dispositivo Apple idoneo.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.