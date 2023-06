Spotify: in arrivo una delle feature migliori di Youtube Music

Mentre continua la spinta di Spotify su DJ, l’IA che intrattiene gli utenti generando playlist e operando come una radio virtuale creata sul momento, i gestori della piattaforma di streaming musicale più utilizzata al mondo si preparano al debutto di una funzionalità piuttosto intrigante. Lo stesso Daniel Ek, CEO di Spotify, l’ha anticipata tramite Twitter: di cosa si tratta?

Spotify “ruba” feature a Youtube Music

Secondo quanto riferito dal fondatore del servizio di streaming, in questo giorno Spotify sta testando i mixtape offline per gli abbonati. Chiamati “Offline Mix“, permettono agli utenti di scaricare automaticamente tutti i brani riprodotti di recente cosicché possano procedere con l’ascolto anche quando scollegati dal Wi-Fi o dalla rete mobile.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️ What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX — Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023

Come potete vedere dallo screenshot condiviso da Ek, apparentemente dalla schermata iOS di Spotify, la nuova funzionalità sarebbe progettata in particolar modo per tutti i momenti in cui il dispositivo si trova in modalità aereo, e permetterà agli utenti di godere di musica per circa 3 ore e mezza – stando, almeno, all’immagine pubblicata su Twitter.

La descrizione, invece, chiarisce che si tratta del “mix di canzoni per i momenti in cui la connessione è bassa“, ovvero poco stabile o assente. Si tratta di una feature particolarmente popolare su YouTube Music, che finalmente potrebbe approdare anche nella piattaforma verde in maniera tale da accompagnare, e gestire automaticamente tramite algoritmi, il download di musica offline e la creazione di playlist.

Quali sono le tempistiche di lancio degli Offline Mix? Al momento non sono note: Daniel Ek, infatti, si è limitato ad anticipare il futuro approdo e l’attuale disponibilità esclusiva per i tester. Insomma, non ci resta che essere pazienti.