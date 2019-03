Spotify, partnership con Samsung nel giorno di S10

Proprio nel giorno in cui la famiglia Galaxy S10 fa il suo esordio sul mercato a livello internazionale, Samsung e Spotify annunciano un ampliamento della collaborazione siglata lo scorso anno: l’app del servizio di musica in streaming, a partire da oggi, sarà preinstallata su tutti gli smartphone del gruppo sudcoreano.

L’app di Spotify su tutti i Samsung

Una partnership strategica che vede il servizio di Spotify già presente anche sulle Smart TV di Samsung e profondamente integrato con l’assistente virtuale Bixby, da qualche giorno ufficialmente disponibile per tutti anche in italiano. Per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti e che scelgono di acquistare un Galaxy S10 c’è inoltre la possibilità di usufruire di sei mesi di abbonamento gratuito alla formula Premium della piattaforma, così da ascoltare i brani in streaming senza alcun tipo di limitazione né inserzione pubblicitaria oppure scaricarli nella memoria interna del telefono per portarli con sé in mobilità, riproducendoli in modalità offline.

Purtroppo al momento la promozione non sembra interessare l’Europa. Riportiamo di seguito le parole attribuite a Sten Garmark, VP della divisione Consumer Products di Spotify, contenute nel comunicato che annuncia l’estensione della partnership. La dichiarazione fa riferimento non solo alla musica, ma anche ai podcast, una tipologia di contenuti che per la piattaforma sembra destinata a divenire sempre più importante, come testimoniano le recenti acquisizioni di Gimlet Media e Anchor.

Siamo davvero felici di essere stati eletti mesi fa da Samsung il servizio di streaming musicale “go-to” e la notizia di oggi conferma l’arrivo di un’esperienza di ascolto legata a Spotify ancor più integrata nei dispositivi offerti agli utenti di tutto il mondo. Questa collaborazione rende più semplice, per coloro in possesso di un device Samsung, accedere alla musica preferita e ai podcast di Spotify, ovunque si trovino e qualunque cosa desiderino ascoltare.

Il giorno del Galaxy S10

Come scritto in apertura, oggi è il giorno del Galaxy S10. Il top di gamma è disponibile nelle sue tre versioni (S10e, S10 e S10+), anche in Italia. Rimandiamo a un articolo di Telefonino con qualche consiglio utile per scegliere il modello che più si adatta alle proprie esigenze.

È possibile comprare online il flagship approfittando degli sconti già praticati su Amazon oppure affidarsi a una delle offerte degli operatori. Infine, per chi ha un cuore bianconero, segnaliamo la Juventus Special Edition arricchita da contenuti esclusivi, frutto della collaborazione tra Samsung e la squadra torinese.