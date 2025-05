Spotify: playlist personalizzate con sottogeneri in test

Spotify intende implementare una nuova funzionalità dedicata alla scoperta musicale. Alcuni utenti, infatti, segnalando l’arrivo di chip selezionabili all’interno delle playlist tematiche che consentono di eseguire un ricambio completo dei brani.

Spotify: chip selezionabili nelle playlist tematiche per il ricambio dei brani

Precedentemente questo tipo di playlist veniva generato automaticamente sulla base degli ascolti, ma non sempre riusciva ad adattarsi allo stato d’animo del momento. Per far fronte alla cosa, Spotify ha quindi introdotto i nuovi indicatori che dopo essere stati selezionati permetteranno di rigenerare l’intera playlist, offrendo brani inediti invece di semplici variazioni sul tema. I primi test includono l’opzione “More Discovery” e chip con nomi di sottogeneri musicali, come “Neo Soul” o “Alternative R&B”.

L’obiettivo di Spotify sarebbe quindi quello di migliorare la qualità delle proposte musicali, ma anche e soprattutto di rendere l’ascolto maggiormente dinamico e più vicino ai gusti attuali degli utenti.

Da tenere presente che attualmente la nuova funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti, in quanto si tratta di un test controllato. Non è ancora chiaro se e quando verrà pubblicamente distribuita, visto e considerato che di noma alcuni di questi test si trasformano effettivamente in funzioni permanenti, mentre altri rimangono strumenti di apprendimento per il team di sviluppo.

Questa, comunque, non è l’unica nuova feature di Spotify. Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto capolino anche il tasto “Snooze” che permette di rimuovere temporaneamente una traccia da quelle consigliate nel caso in cui sia stata ascoltata troppe volte e si desideri pertanto fare una breve pausa di riproduzione da essa della durata di 30 giorni.