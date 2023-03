Il restyling dell'app Spotify ricorda tanto TikTok

In occasione dell’evento Stream On dedicato alla piattaforma, Spotify ha annunciato l’introduzione di un importante restyling che interessa la sua applicazione mobile. È l’interfaccia attraverso la quale, ogni giorno, decine di milioni di utenti effettuano l’accesso a brani, playlist, podcast e altro ancora. A variare sono la composizione e il design della schermata principale, strizzando l’occhio alle influenze che giungono dal mondo social.

Una nuova esperienza: il restyling dell’app di Spotify

È il risultato di una metamorfosi già osservata nei mesi scorsi, grazie all’avvio di una fase beta ora giunta a conclusione. La homescreen non si limita più a ospitare un elenco di copertine, ma diventa qualcosa di simile ai feed di TikTok o Instagram, ponendo l’accendo su un’interazione mediante scorrimento verticale così da semplificare la scoperta di nuovi contenuti da ascoltare e guardare. Nel filmato qui sotto un’anteprima dei cambiamenti apportati. Come sempre accade in questi casi, la novità potrebbe impiegare qualche tempo prima di raggiungere tutti i dispositivi e tutti gli account.

Emerge chiara e netta la volontà del gruppo: lasciarsi alle spalle un passato in cui il brand Spotify è stato associato esclusivamente allo streaming musicale, per porre in evidenza come l’ambito d’azione sia andato estendendosi nel tempo, inglobando entro i propri confini gli ormai onnipresenti podcast (anche video), gli audiolibri e tutti quegli strumenti in grado di evolvere il concetto tradizionale di playlist.

Spotify la definisce una nuova esperienza. Si concretizza così la visione del CEO Daniel Ek, che in più occasioni ha sottolineato e ribadito la volontà di far compiere alla piattaforma una sorta di evoluzione, considerando le mosse della concorrenza, un settore ormai saturo di alternative e i trend che oggigiorno catalizzano l’attenzione degli utenti.

