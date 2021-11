Spotifydown: il servizio di streaming è fermo

Spotify è fermo. Da alcuni minuti si moltiplicano le segnalazioni di malfunzionamento sull'app per l'ascolto di musica in streaming, con il problema esteso a macchia di leopardo pressoché in tutta Italia.

Spotifydown

I malfunzionamenti sono iniziati alle 18 circa e su Twitter sono molte le segnalazioni in tal senso: l'app resta bloccata su una schermata nera non appena si chiede di riprodurre un brano. Stessa cosa succede invocando musica da Alexa. Il problema non sembra essere tuttavia isolato al solo territorio italiano, ma al momento sono troppo poche le informazioni disponibili per riuscire a perimetrare quanto sta accadendo.

O spotify caiu 🤒 pic.twitter.com/DjPUWoa4wz — Soft mimi pics 🍯 slow (@Jimisoftplace) November 16, 2021

Se i tuoi streaming non partono comunque, non sei il solo: il problema non è nella connessione mobile, né nel tuo Wifi, ma è a livello centrale sui server Spotify.

Articolo in aggiornamento…