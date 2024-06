Spunta online la custodia di ricarica del Galaxy Ring

A poco più di un mese dal lancio ufficiale del Galaxy Ring, previsto per luglio, emergono nuovi dettagli sul possibile metodo di ricarica del dispositivo indossabile di Samsung. Dopo l’anteprima fornita dall’azienda al Mobile World Congress (MWC) all’inizio di quest’anno, un leaker ha condiviso un’immagine che suggerisce l’utilizzo di una custodia di ricarica proprietaria, un approccio simile a quello adottato per gli auricolari wireless.

Una custodia di ricarica dedicata

Fino ad ora c’erano solo ipotesi sul metodo di ricarica che avrebbe utilizzato il Galaxy Ring di Samsung. Si pensava a un cavo magnetico o ad altri sistemi di attacco. Ma l’immagine condivisa dal leaker Ice Universe su Weibo sembra rivelare la soluzione scelta da Samsung: una base di ricarica wireless dedicata al Galaxy Ring.

Nella foto trapelata si vede una custodia bianca in plastica con logo Samsung in rilievo. Al centro è presente una sezione rialzata circolare destinata ad ospitare e ricaricare il Galaxy Ring. Questa base sfrutterà i pin di ricarica che erano già visibili sul Galaxy Ring durante la sua prima presentazione. L’anello smart si appoggerà perfettamente nel suo alloggiamento circolare per ricaricarsi in modalità wireless.

L’immagine condivisa dal leaker rivela anche un’attenzione ai dettagli nella progettazione della presunta custodia di ricarica del Galaxy Ring. Due linee visibili sia sulla custodia che sull’anello stesso sembrano allinearsi perfettamente quando il dispositivo è posizionato correttamente all’interno, un accorgimento che potrebbe aiutare gli utenti a capire quando l’anello è pronto per essere ricaricato. Questa soluzione ricorda quella adottata da RingConn per il suo smart ring, mentre Oura utilizza una docking station di ricarica simile a quello mostrata nell’immagine.

Possibili vantaggi e sviluppi futuri

Se confermata, la scelta di una custodia di ricarica per il Galaxy Ring potrebbe rivelarsi particolarmente comoda per i viaggi, offrendo un’alternativa compatta e portatile rispetto a una docking station fissa. Sarebbe interessante se la custodia integrasse anche una batteria, consentendo di ricaricare l’anello in movimento, come avviene per gli auricolari wireless.

Tuttavia, considerando che Samsung stima una durata della batteria fino a nove giorni per il Galaxy Ring, la necessità di utilizzare frequentemente la custodia di ricarica potrebbe essere ridotta.

L’attesa per il lancio ufficiale del Galaxy Ring

Con l’evento di lancio del Galaxy Ring previsto per il 10 luglio, insieme alla presentazione di nuovi dispositivi pieghevoli, smartwatch e altri prodotti innovativi, cresce l’entusiasmo per scoprire tutte le caratteristiche e le funzionalità di questo nuovo dispositivo indossabile.