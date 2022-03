SQL Recovery: 10% in meno con il codice sconto

Chi lavora quotidianamente con i database SQL sa benissimo che la perdita di un solo dato potrebbe causare danni irreparabili. Proprio per questo motivo, molte aziende si sono preoccupate di sviluppare software che consentano il recupero di tali dati, così da risolverne i conseguenti problemi. In particolare oggi, vogliamo parlarvi di SQL Recovery di SysTools, ovvero uno dei software migliori attualmente disponibili online per l’acquisto. In più, grazie al codice sconto UPDATE10OFF, chiunque potrà iniziare ad utilizzarlo pagando il 10% in meno rispetto al prezzo originale. Ma andiamo con ordine e vediamo, nello specifico, cosa consentirà di fare.

SQL Recovery: cosa è e cosa può fare

Proprio come accennato nell’introduzione di questo articolo, SQL Recovery di SysTools è sostanzialmente un software per PC Windows che consente di recuperare ed eventualmente riparare tutte le componenti di un database da SQL Server (e quindi tabelle, procedure, trigger e quant’altro). Le versioni del Server compatibili saranno quelle del 2017 e tutte quelle precedenti fino alla versione del 2000.

Ma cosa può fare esattamente il suddetto programma? Tra le sue funzioni principali troviamo: riparazione di file di database SQL (sia primari che secondari), rimozione delle corruzioni da database SQL, ripristino di tabelle, trigger, regole, funzioni e procedure, visualizzazione di un’anteprima di tutti i file rimossi, esportazione dei file recuperati tramite database SQL, funzionalità di esportazione avanzata dei soli schemi o di schemi più i dati, ripristino dei dati XML estesi, recupero dei dati dai file MDF infetti e molto altro ancora.

Il suddetto software potrà essere utilizzato anche gratuitamente con la versione demo, la quale però non consentirà di salvare e ripristinare tutti i file MDF, né tantomeno di esportare i dati recuperati nel database di SQL Server. Vi ricordiamo però che, grazier al codice sconto UPDATE10OFF, sarà possibile acquistare la versione completa approfittando di un prezzo scontato del 10%.

La versione completa non sarà infatti in abbonamento, ma basterà un unico pagamento per possedere il software definitivamente. Inoltre, precisiamo che potrà essere utilizzato soltanto con sistema operativo Windows, sia con la versione 10 che con tutte quelle precedenti, fino alla versione XP. In caso di problemi inoltre, l’assistenza clienti risulterà sempre a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.