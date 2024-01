Il Siviglia FC, uno dei club calcistici più vincenti della Spagna, ha annunciato di aver adottato Scout Advisor, una piattaforma AI sviluppata da IBM, per supportare il suo processo di reclutamento dei giocatori.

Come funziona l’AI Scout Advisor

Scout Advisor è uno strumento basato su Watsonx, la piattaforma di IBM che offre soluzioni AI per le aziende. Scout Advisor permette ai selezionatori del Siviglia FC di cercare e analizzare grandi quantità di informazioni presenti nel database del club, che contiene sia dati quantitativi che qualitativi sui giocatori.

I dati quantitativi riguardano le caratteristiche fisiche e le statistiche dei giocatori, come altezza, peso, velocità, gol e minuti giocati. I dati qualitativi sono invece estratti dall’analisi del testo di oltre 200.000 rapporti di reclutamento, che contengono valutazioni e commenti sui giocatori.

Scout Advisor utilizza la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di fondazione di Watsonx per creare un consulente di reclutamento virtuale, in grado di interpretare le richieste degli scout del Siviglia FC e di fornire loro una lista di candidati idonei.

Gli scout del Siviglia FC possono formulare le loro richieste in linguaggio naturale, descrivendo le caratteristiche principali dei giocatori che stanno cercando. Scout Advisor genera quindi un elenco di candidati e fornisce una sintesi del rapporto di reclutamento per ogni giocatore, con i dati quantitativi e qualitativi più rilevanti.

Quali sono le prospettive future di Scout Advisor

Scout Advisor è una piattaforma innovativa che potrebbe cambiare le carte in tavola per il Siviglia FC e per l’industria sportiva nel suo complesso. Il Siviglia FC è già noto per la sua efficace politica di reclutamento, che gli ha permesso di ottenere ottimi risultati negli ultimi anni.

Il Siviglia FC si appresta a festeggiare il 134° anniversario a gennaio, forte di una storia recente costellata di successi europei. Negli ultimi 18 anni, il club spagnolo ha conquistato la bellezza di 8 titoli UEFA, di cui 7 Europa League e 1 Supercoppa. Con l’adozione di Scout Advisor, il Siviglia FC potrà migliorare ulteriormente il suo processo di reclutamento, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per identificare e valutare i talenti del calcio.