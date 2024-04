SCONTO 40% sul gioco da tavolo di Squid Game (offerta a tempo)

È un’offerta a tempo, dunque il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito prima del sold out: il gioco da tavolo dedicato alla serie Squid Game oggi è in sconto del 40% su Amazon. Si tratta dell’edizione in italiano per un massimo di 6 giocatori, edita da Asmodee.

Squid Game, il gioco da tavolo: l’offerta

I partecipanti sono chiamati ad affrontare 6 diverse sfide e a sopravvivere, guidando la propria squadra e sperando che i membri passino al livello successivo. Si tratta di: Un due tre stella, Caramello, Tiro alla fine, Biglie, Il Ponte di vetro e Il gioco del calamaro. La durata media di ogni partita si aggira intorno ai 45 minuti. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

