Queste SSD da 1 TB e 2 TB sono in forte sconto su Amazon

Chi ha detto che per acquistare una SSD di qualità, capiente e affidabile, bisogna affrontare una spesa elevata? È sufficiente seguire le migliori offerte proposte dagli store online e approfittare dell'occasione giusta. L'abbiamo fatto per voi, selezionando oggi un'opportunità che merita di essere segnalata: le unità del marchio KingDian con capacità da 1 e 2 TB sono in forte sconto su Amazon.

KingDian: le SSD da 1 e 2 TB sono in offerta

Le prestazioni in termini di trasferimento dati arrivano alla velocità di 550 MB/s in fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura. Con fattore di forma da 2,5 pollici e interfaccia di connessione SATA III, le unità assicurano il pieno supporto a tutti i sistemi operativi: Windows, macOS e Linux. Per tutte le altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con un guscio realizzato in materiale plastico antiurto e anti-caduta. Oggi le SSD di KingDian sono acquistabili in offerta su Amazon: la versione da 1 TB a 83,29 euro (sconto del 15%), quella da 2 TB a 156,39 euro (sconto del 15%). Il vostro computer ringrazierà.