Chuwi HeroBook Pro: che prezzaccio oggi su Amazon

Design curato e prestazioni si fondono in Chuwi HeroBook Pro, un laptop adatto alla produttività così come alla didattica online, alla navigazione, all'intrattenimento e alla comunicazione. Ciò che oggi lo rende ancora più interessante e meritevole di una segnalazione è la possibilità di acquistarlo approfittando del 20% di sconto sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo proposta da Amazon.

Il laptop Chuwi HeroBook Pro in offerta lampo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del portatile: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Gemini Lake N4000, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB, WiFi, Bluetooth, tastiera full size e ampio touchpad, webcam con doppio microfono, uscita video, porte USB 2.0 e 3.0, lettore di schede microSD altoparlanti stereo e batteria da 38 Whr. Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di soli 287,20 euro invece di 359,00 euro. Come sempre, trattandosi di un'offerta lampo, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Chuwi HeroBook Pro è acquistabile oggi su Amazon in sconto, con spedizione gratuita e immediata.