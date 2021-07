Masterizzatore portatile USB 3.0 a meno di 20 euro

Obsoleti o meno, i supporti ottici ancora oggi rappresentano uno dei metodi più utilizzati per passare i dati. In particolare, per alcuni professionisti, i supporti ottici sono uno strumento rapido, pratico ed economico, ed è per questo che oggi vi suggeriamo il masterizzatore portatile Rioddas, una soluzione economica, ma estremamente funzionale.

Masterizzatore portatile Rioddas USB 3.0: caratteristiche tecniche

Si tratta di una periferica piuttosto essenziale, dal design elegante e decisamente sottile. Sono proprio la leggerezza e le dimensioni due dei principali vantaggi di questo accessorio. Da non sottovalutare tuttavia è la praticità, grazie ad un cavo USB 3.0 integrato che gestisce sia il trasferimento dati che l’alimentazione. Ottima la funzione plug and play che non richiede alcuna installazione di driver o software di terze parti. È sufficiente collegare il masterizzatore ad una porta USB 3.0, ed iniziare immediatamente a leggere/scrivere i supporti.

Per quanto concerne la compatibilità, il masterizzatore supporta praticamente ogni sistema operativo desktop. La funzione plug and play permette di utilizzarlo su sistemi Windows, Mac OS e Linux. I formati supportati per la masterizzazione, invece, includono oltre che CD e DVD +/-R anche CD-ROM e DVD-ROM oltre che naturalmente i supporti riscrivibili. Parliamo quindi di uno strumento essenziale per alcuni professionisti, ma altrettanto utile da tenere in casa per ogni evenienza. Che si intenda masterizzare un album fotografico, piuttosto che un CD musicale o effettuare un backup, i supporti ottici rappresentano ancora oggi uno strumento piuttosto versatile, oltre che economico.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il masterizzatore è acquistabile su Amazon a soli 17,67 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.